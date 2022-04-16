The Times: британські інструктори відновили підготовку ЗСУ у Києві

Військові спеціальної повітряної служби Британії вперше з початку війни з Росією тренували місцевих військових у Києві, повідомляє Європейська правда.

Про це пише The Times із посиланням на українських командирів.

Офіцери двох батальйонів, дислокованих у столиці та її околицях, повідомили, що вони пройшли військову підготовку у британських спецпідрозділах, одну минулого тижня, а іншу тиждень тому.

Капітан Юрій Мироненко, чий батальйон дислокується на Оболоні на північній околиці Києва, повідомив, що військові інструктори прибули, щоб інструктувати новобранців і військовослужбовців, які повернулися до лав Збройних сил, використовувати протитанкові ракети NLAW, що поставляються Британією.

Один із командирів українського спецназу з позивним "Скіфом" повідомив, що 112-й батальйон, до якого приєднано його підрозділ, пройшов навчання минулого тижня.

Британських військових інструкторів було вперше відправлено в Україну після анексії Криму росією. Вони були виведені у лютому, щоб уникнути прямого конфлікту з російськими силами та можливості вступу НАТО у війну.

Міністерство оборони Британії відмовилося підтверджувати інформацію українських командирів з посиланням на давнє рішення не коментувати спецоперації. Колишні британські солдати, морські піхотинці та спецназівці також працюють в Україні як добровольці, але українські офіцери впевнені, що їхнє навчання цього місяця проводили британські солдати. Цього тижня міністр збройних сил Джеймс Хіпі заявив, що українські військові мають прибути до Британії наступного тижня для навчання користування бронетехнікою.