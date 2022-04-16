ОВА: внаслідок удару під Полтавою загинув сторож ферми

Внаслідок ракетного удару росіян по одному з сіл Полтавської області ввечері 15 квітня постраждало фермерське господарство неподалік від Полтави, загинув сторож, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin

"Ось такий вигляд має так званий "русский мир". "Демілітаризація" фермерського господарства неподалік Полтави. Мабуть, шукали там "бойових" гусей чи корів. Але вбили людину – місцевого сторожа" , – повідомив він.

Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin

За словами Луніна, "росіяни творять речі, які виходять за межі розуміння та здорового глузду".

Він переконаний, що окупантів чекає відплата за кожне зруйноване життя.

Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin

Вранці повідомлялося, що ввечері 15 квітня російські військові завдали ракетного удару по селу під Полтавою, постраждав об'єкт господарської інфраструктури, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.