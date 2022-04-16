ОВА: внаслідок удару під Полтавою загинув сторож ферми
Внаслідок ракетного удару росіян по одному з сіл Полтавської області ввечері 15 квітня постраждало фермерське господарство неподалік від Полтави, загинув сторож, повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Ось такий вигляд має так званий "русский мир". "Демілітаризація" фермерського господарства неподалік Полтави. Мабуть, шукали там "бойових" гусей чи корів. Але вбили людину – місцевого сторожа", – повідомив він.
За словами Луніна, "росіяни творять речі, які виходять за межі розуміння та здорового глузду".
Він переконаний, що окупантів чекає відплата за кожне зруйноване життя.
Вранці повідомлялося, що ввечері 15 квітня російські військові завдали ракетного удару по селу під Полтавою, постраждав об'єкт господарської інфраструктури, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.