ОВА: внаслідок удару під Полтавою загинув сторож ферми

ОВА: внаслідок удару під Полтавою загинув сторож ферми
Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin

Внаслідок ракетного удару росіян по одному з сіл Полтавської області ввечері 15 квітня постраждало фермерське господарство неподалік від Полтави, загинув сторож, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin

"Ось такий вигляд має так званий "русский мир". "Демілітаризація" фермерського господарства неподалік Полтави. Мабуть, шукали там "бойових" гусей чи корів. Але вбили людину – місцевого сторожа", – повідомив він.
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Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin

За словами Луніна, "росіяни творять речі, які виходять за межі розуміння та здорового глузду".

Він переконаний, що окупантів чекає відплата за кожне зруйноване життя.

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Фото: facebook.com/Dmytro.Lunin

Вранці повідомлялося, що ввечері 15 квітня російські військові завдали ракетного удару по селу під Полтавою, постраждав об'єкт господарської інфраструктури, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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