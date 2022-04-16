Радник мера: окупанти планують повністю закрити Маріуполь

Російські окупанти в Маріуполі мають намір з 18 квітня закрити місто на в'їзд та виїзд, щоб провести фільтрацію 100% чоловіків, що залишилися в місті, повідомляє Новое время.

Про це повідомив в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"По місту окупанти повідомляють, що з понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в'їзд/ виїзд для всіх, але й буде діяти заборона на переміщення по районах на тиждень. В цей час буде проведено фільтрацію 100 відсотків чоловіків, що залишились в місті. Для того їх буде переміщено в Новоазовськ" , — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину через примус відправити на розчистку завалів, а інших ізолювати.

"З огляду на всі фактори, окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб. Ми пов’язуємо це з неможливістю утримувати в місті цивільне населення навіть в мінімально придатних для життях умовах" , — припускає радник мера.

За його словами, процедура фільтрації вже набрала максимальних обертів.

"В фільтраційних таборах та пунктах усіх чоловіків після стандартних фільтраційних знущань (допит, перевірка гаджетів, огляд тіла) розділяють з іншими і проводять окремі допити, включаючи інсценування розстрілу. Загалом можна говорити про те, що від 5 до 10 відсотків не проходить фільтрацію і після цього вивозяться в Докучаєвськ та Донецьк. Подальша доля цих людей наразі не відома" , — пише Андрющенко.

Він також повідомив, що бойові дії у Маріуполі набирають люті — окупанти кидають все на штурм міста.

Як вважає радник, поява бомбардувальників ТУ говорить про наміри росіян штурмувати завод Азовсталь та порт після використання авіабомб великої потужності.