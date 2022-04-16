Румунія заборонила кораблям під російським прапором заходити до своїх портів

Військово-морська адміністрація Румунії заборонила кораблям під російським прапором заходити до своїх портів. Заборона почне діяти з неділі, 17 квітня. Про це посилаючись на Ziua de Constanta, повідомляє РБК-Україна.

У відомстві повідомили, що під забороною буде захід "будь-яких суден, зареєстрованих під російським прапором, у тому числі судів, які змінили російський прапор на прапор будь-якої іншої держави або змінили свою реєстрацію в Росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого 2022 року".

Однак Румунія дозволить заходити до своїх портів російським судам, які потребують допомоги або шукають місце притулку.

Також виняток буде зроблено для кораблів, яким потрібна аварійна зупинка.