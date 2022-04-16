Німецький міністр: постачання зброї Україні не зробить ФРН стороною війни

Німецький міністр юстиції Марко Бушманн заявив, що за міжнародним правом постачання важкого озброєння Україні не означатимуть вступу до війни проти Росії. Про це з посиланням на Süddeutsche Zeitung, повідомляє Європейська правда.

Україна веде дозвіл війну проти Росії, сказав політик Вільної демократичної партії.

"Отже, якщо вони реалізують своє законне право на самооборону, підтримка їх постачанням зброєю не може призвести до того, щоб стати учасником війни", - сказав Бушманн .

Це не тільки його особиста точка зору, а й думка федерального уряду, зазначив міністр.

Бушманн зазначив, що Німеччина стала однією з перших країн у світі, яка систематично розслідує та захищає докази військових злочинів в Україні:

"Ми закликаємо всіх українських біженців звертатися до будь-якого відділу поліції, якщо вони є жертвами чи свідками військових злочинів".

Щодо звинувачення президента США Джо Байдена у геноциді українців, Бушманн сказав:

"Безперечно, що огидні та жахливі злочини скоюються російськими солдатами в Україні". За його словами, для того, щоб геноцид був юридично доведений, мав існувати намір повністю або частково знищити національну, расову, релігійну чи етнічну групу як таку. Він поки що не може сказати, чи є на це докази.