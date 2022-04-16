ОВА: внаслідок ракетного удару по аеродрому в Олександрії є жертви

Внаслідок нічного ракетного удару по аеродрому Олександрії на Кіровоградщині є загиблі та постраждалі, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив у Телеграмі голова Кіровоградської ОВ Андрій Райкович.

"Пізно ввечері ворожі ракети дісталися міста Олександрії. Потрапили в інфраструктуру аеродрому. Є загиблі та постраждалі", - зазначив Райкович .

За його словами, пожежа ліквідована. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, російські військові завдали ракетного удару по аеродрому в Олександрії о 22:26 у п'ятницю, 15 квітня.