Джонсону та членам його уряду заборонили їздити до Росії

Росія закрила в'їзд на свою територію для прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та кількох членів його уряду, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ.

"Цей крок зроблено як відповідь на розв'язування Лондоном широкої інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію Росії, створення умов для стримування нашої країни та задушення вітчизняної економіки" , – йдеться в повідомленні.

До списку тих, кому заборонено в'їзд до Росії, потрапили прем'єр-міністр Борис Джонсон, міністр юстиції Домінік Рааб, міністр закордонних справ Елізабет Трасс, міністр оборони Бен Уоллес, міністр транспорту Грант Шаппс, міністр внутрішніх справ Пріті Пател, міністр фінансів Ріші Сунак.

А також міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг, міністр цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Надін Дорріс, заступник міністра оборони Джеймс Хіпі, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, генпрокурор Англії та Уельсу Суелла Браверман і депутат парламенту – експрем’єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей.

У МЗС РФ заявили, що керівництво Великобританії нібито "навмисно нагнітає обстановку навколо України, накачуючи київський режим летальними озброєннями та координуючи аналогічні зусилля з боку НАТО".

Також російське відомство зачепило те, що Лондон "посилено підштовхує не лише своїх західних союзників, а й інші країни до запровадження широкомасштабних антиросійських санкцій".

У МЗС РФ заявили, що "найближчим часом буде розширення списку" британських політиків, яким заборонять в’їзд в Росію.