Кличко: внаслідок ранкових обстрілів у Дарницькому районі одна людина загинула

Внаслідок ранкових обстрілів у Дарницькому районі Києва одна людина загинула, кілька осіб госпіталізовано, повідомляє Укрінформ.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів Київський міський голова Віталій Кличко.

"Не секрет, що позавчора чи вчора один із російських генералів говорив і заявив, що будуть атаки по ключових об'єктах та містах і не виключав, що атаки будуть по Києву. І сьогодні вранці ми відчули ці обіцянки. Незважаючи на те, що наша протиповітряна оборона працює, наші військові захищають, але, проте, вибухи були в Дарницькому районі. Один загиблий, кілька людей зараз госпіталізовано, медики борються за їхнє життя", - сказав Кличко .

Він вкотре закликав киян не повертатися до столиці.

"Зараз дуже велика дискусія: повертатися в місто Київ чи не повертатися, і багато киян звертаються до мене, говорили, що мер міста через тиждень скаже, можна чи ні. Ми не можемо заборонити повертатися, ми можемо виключно рекомендувати. Але рекомендуємо ми, спираючись на рекомендації військових, які мають більше інформації", - сказав Кличко .

Він зазначив, що Київ був і залишається метою агресора.

"І ми не виключаємо, що подальші обстріли столиці продовжуватимуться", - сказав він .

"Я хотів би ще раз звернутися до кожного. Ми не можемо заборонити, ми можемо виключно рекомендувати. Якщо є у вас можливість трохи більше затриматися у тих містах, де безпечніше, зробіть це", - наголосив він .

Як повідомлялося, під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали у Дарницькому районі на околиці міста.