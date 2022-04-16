Литва закликає Швецію і Фінляндію не зволікати зі вступом до НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа закликає Швецію і Фінляндію не зволікати зі вступом до НАТО. Їх приєднання до альянсу підвищить безпеку країн Балтії, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Повідомляється, що Науседа відкинув погрози Росії збільшити свою військову присутність в Балтійському регіоні і розмістити ядерну зброю. За його словами, Москва багато років зберігала його в Калінінградській області.

"Вступ Швеції і Фінляндії в НАТО поліпшить ситуацію з безпекою в Балтійському регіоні. Ми зможемо краще контролювати і контролювати Балтійський регіон з військової точки зору. Але це також зміцнить НАТО як організацію" , - заявив він.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Росії пригрозило Швеції та Фінляндії наслідками за вступ до НАТО.