Кабмін затвердив порядок застосування цивільними вогнепальної зброї

Кабінет Міністрів України затвердив порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану. Рішення ухвалено 15 квітня. Про це посилаючись прес-службу, повідомляє РБК-Україна.

Порядком унормовано питання надання цивільним особам повноважень на застосування вогнепальної зброї у період воєнного стану. Також встановлено перелік правових підстав та алгоритм для прийняття цивільними особами рішень та інформування щодо застосування вогнепальної зброї у взаємодії з військовим командуванням.

Постанову розробило Міністерство оборони на виконання статті 2 закону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", в якій зазначено:

"Застосування цивільними особами вогнепальної зброї, отриманої відповідно до цього закону, здійснюється аналогічно до застосування зброї військовослужбовцями під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України".