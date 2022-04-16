ОП: Україна отримала $924 млн благодійної допомоги

Найбільше коштів надійшло в Україну від благодійників із Великобританії, Нідерландів та Чехії, повідомляє Корреспондент.

Сума отриманої благодійної допомоги для України від громадян та корпорацій з різних країн світу досягла майже $924 млн. і кошти продовжують надходити. Про це повідомляє Офіс президента у суботу, 16 квітня.

"Вони (засоби) йдуть переважно на рахунки структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій. А ті у свою чергу направляють їх на допомогу нашим біженцям у різних країнах", - розповів голова Офісу президента, керівник Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань Андрій Єрмак .

Найбільше коштів надійшло від благодійників із Великобританії (47%), Нідерландів (майже 18%), Чехії (11%) та США (майже 8%).

Заступник керівника ВП Юлія Соколовська зазначила, що за 50 днів в Україну було завезено 270 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Було закуплено продовольство в українських виробників та укомплектовано продуктові набори для майже 12 млн українців.

Як зазначила перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, на західному кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Словаччиною ще першого тижня були розгорнуті логістичні центри, куди міжнародні донори та партнери відправляють гуманітарну допомогу.

Львівська область стала найбільшим в Україні хабом гуманітарної підтримки, прийнявши 51% вантажів за допомогою з-за кордону.

З гуманітарних хабів, які розташовані по всій країні, вантаж розподіляють між обласними військовими адміністраціями, благодійними організаціями, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та волонтерами, розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Крім того, за його словами, за допомогою платформи help.gov.ua люди з усього світу щодня заповнюють анкети та надсилають допомогу в Україну.