Шкарлет: РФ завдала збитків навчальним закладам більш ніж на $5 млрд

В Україні внаслідок повномасштабної російської агресії повністю зруйновано або пошкоджено понад тисячу закладів освіти, повідомляє Укрінформ.

Про це Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет поінформував в ефірі ранкового шоу "Сніданок з 1+1".

"З початку російського вторгнення на територію України повністю зруйновано 91 заклад освіти, частково отримали пошкодження 923 установи", - зазначив Шкарлет .

За його словами, ця статистика щодня змінюється, адже після ворожого обстрілу підтверджуються нові факти руйнувань.

Як сказав міністр, установи зазнали різних пошкоджень. У деяких вибито вікна, в інших – зруйновано одну або дві стіни.

Попередня сума збитків, заподіяних установам освіти, становить понад 5 млрд. доларів.

На питання щодо планування відновлення установ та ведення переговорів Шкарлет відповів, що двічі зустрічався з колегами-міністрами на засіданнях Ради міністрів освіти Європейського Союзу.

Ми домовилися, що країни ЄС створять окрему програму відновлення освітньої інфраструктури. Не лише з будівництва, а й щодо наповнення наших шкіл сучасним обладнанням”, – повідомив міністр .

Крім цього, сказав Шкарлет, є надія на власні сили України, зокрема створено кілька гуманітарних рахунків, на які надходять кошти на відновлення країни.

У МОН нагадали, що розробили інтерактивну карту, на якій постійно оновлюється інформація про кількість пошкоджених та зруйнованих закладів освіти, а також втрати, заподіяні установам внаслідок вторгнення росії в Україну.