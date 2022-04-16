ОВА: у Запорізькій області окупанти застосували фосфорні бомби

В ніч на 16 квітня російські окупанти здійснювали обстріли населених пунктів Запорізької області, повідомляє Новое время.

Про це заявили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Як заявив голова Пологівської районної державної адміністрації Артур Крупський, вночі 16 квітня війська РФ обстріляли мирні житлові квартали у місті Пологи. Серед постраждалих — 12-річна дитина, яку терміново прооперували.

Дуже інтенсивні обстріли відбувалися по місту Гуляйполе, яке окупанти обстрілювали понад п'ять годин із різнокаліберної зброї, у тому числі - з Градів. Точилися бої у передмісті Оріхова. Наразі уточнюються втрати серед населення та інфраструктури.

Зазначається, що ЗСУ дають відсіч окупантам.

За словами Сергія Ярмака, цієї ночі окупанти вели обстріли Гуляйполя градами та фосфорними бомбами. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти соціальної сфери.

"На жаль, війна йде не з військовими, а з мирним населенням" , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за підтримки волонтерів та обласної військової адміністрації у місті продовжують видавати гуманітарну допомогу. В першу чергу, продукти харчування, які можна тривалий час зберігати, бо на території громади вже понад місяць відсутнє електропостачання, а частина громади — без газопостачання.

За допомогою генераторів в місті підтримують роботу мобільного зв’язку та лікарню. Щоденно жителі громади мають можливість централізовано евакуюватися, назад автобуси доставляють гуманітарні вантажі.