ОВА: у Лисичанську окупанти знову атакували нафтове підприємство

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про черговий удар військ РФ по промисловому об'єкту у Лисичанську, повідомляє РБК-Україна.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів у Facebook.

Вранці російські окупанти атакували нафтове підприємство. Внаслідок удару на площі 5000 кв. м піднялася пожежа.

"Це вже не перший обстріл цього заводу. Решисти цілять у нього систематично, щоб виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу", - написав Гайдай .

Крім того, голова Луганської ОВА заявив про продовження масованих обстрілів житлових кварталів міста. Жителів Лисичанська закликали залишатися у укриттях.