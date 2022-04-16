ОВА: у Лисичанську окупанти знову атакували нафтове підприємство
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про черговий удар військ РФ по промисловому об'єкту у Лисичанську, повідомляє РБК-Україна.
Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів у Facebook.
Вранці російські окупанти атакували нафтове підприємство. Внаслідок удару на площі 5000 кв. м піднялася пожежа.
"Це вже не перший обстріл цього заводу. Решисти цілять у нього систематично, щоб виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу", - написав Гайдай.
Крім того, голова Луганської ОВА заявив про продовження масованих обстрілів житлових кварталів міста. Жителів Лисичанська закликали залишатися у укриттях.