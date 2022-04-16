Окупанти знову обстріляли нафтопереробний завод на Луганщині

Росіяни вранці 16 квітня обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод, заявив очільник Луганською ОДА Сергій Гайдай, повідомляє Українська правда.

"Ще зранку орки вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа на 5000 кв.м, гасіння триває. Це вже не перший обстріл цього заводу. рашисти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу" , – заявив він.

Гайдай наголосив, що росіяни також обстрілюють і житлові квартали Лисичанська.