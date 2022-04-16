ОВА: росіяни знову завдали ракетного удару по центру Харкова

Ракетний удар з боку російських загарбників, внаслідок якого загинула одна людина та 18 отримали поранення, припав на центральну частину Харкова, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив у Телеграмі керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харкова та області. Сьогодні знову в один із центральних районів міста Харків потрапила ракета окупантів. 18 людей травмовано та госпіталізовано до медичних закладів. На жаль, 1 особа загинула на місці», – зазначив Синегубов .

За його словами, зараз рятувальники працюють у посиленому режимі, щоб розібрати завали та ліквідувати наслідки як найшвидше.

Синегубов вкотре попросив мешканців міста не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу.

«Прошу мешканців бути дуже обережними. Як бачимо, ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали. Не нехтуйте сигналами тривоги!» - Написав голова ОВА .

15 квітня у Харкові внаслідок обстрілу військами росії загинуло десять мирних жителів, серед них – 7-місячна дитина. Ще 35 людей поранено. Пошкоджено та зруйновано кілька житлових будинків.