Сьогодні, 16 квітня, до Києва прибула делегація парламенту Грузії. Раніше грузинські політики називали недоречним візит до України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter спікера грузинського парламенту Шалви Папуашвілі.

"Прибув до Києва разом із колегами-депутатами Грузії, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо вашу скорботу, Грузія підтримує Україну, грузини на стороні українців", - зазначив він .

Окрім Папуашвілі, у делегації - віце-спікери Давид Сергієнко, Арчіл Талаквадзе та Леван Іоселіані, голова комітету з діаспори Бека Одішарія, представники партій "Лело", "Горчі", "Республіканської партії" та "За Грузію".