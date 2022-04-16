МЗС РФ чекає відповіді Джонсона на обмін полонених британців на Медведчука

У Міністерстві закордонних справ Росії чекають реакції британського прем'єра Бориса Джонсона на можливість обміну полонених британців на затриманого в Україні народного депутата Віктора Медвечука, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє у Telegram МЗС Росії.

Зазначимо, сьогодні дружина Медведчука Оксана Марченко звернулася до британської сторони з пропозицією просити прем'єр-міністра домогтися обміну полонених Ейдена Ейслена і Шона Пітера на Віктора Медведчука.

"Борис Джонсон, який з'їздив нещодавно до Києва, напевно в курсі долі підданих королівської величності. Не забариться з відповіддю ж. А Ліз Трасс розповість, що британці там в принципі робили" , - зазначила представник МЗС Росії Марія Захарова.

Російська сторона заявляє, що британці здалися в полон у Маріуполі та воювали у складі української морської піхоти.

Нагадаємо, раніше українська сторона допускала можливість обміну Медведчука на українських військовополонених, якщо політик сам на це погодиться.