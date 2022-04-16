Зеленський провів нараду з архітекторами та місцевою владою

Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками місцевої влади, Міністерства інфраструктури та архітекторами щодо вирішення проблемних питань переселенців та зруйнованих міст, повідомляє Укрінформ.

Про це глава держави написав у Телеграмі.