Зеленський провів нараду з архітекторами та місцевою владою
Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками місцевої влади, Міністерства інфраструктури та архітекторами щодо вирішення проблемних питань переселенців та зруйнованих міст, повідомляє Укрінформ.
Про це глава держави написав у Телеграмі.
«З архітекторами, Мінінфраструктурою та місцевою владою працюємо над проблемами, які принесла війна. Переселенці, зруйновані міста, черга на квартири, житло для військових. Зробимо все можливе, щоб ці питання були вирішені якнайшвидше», – зазначив Зеленський.