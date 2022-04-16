Міненерго: без світла в Україні залишаються 650 тисяч споживачів

Станом на 16 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 848 населених пунктів, загалом близько 654 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються понад 272 тисячі абонентів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Зокрема, без світла залишаються в Донецькій області - понад 274 тисяч споживачів, Харківській - 99 тисяч, Київській - 94 тисяча, Луганській - 92,5 тисяч споживачів.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 82 тисячам споживачів.

Зокрема, у Київській області - 62,1 тисячам споживачів, Харківській - 6 тисячам, Донецькій - 4,8 тисячам, Луганській - 4 тисячам, Херсонській - 2,6 тисячам, Миколаївській - 1,5 тисячам, Запорізькій - 700 споживачам, Чернігівській - 200 споживачам.

Газопостачання відновлено 6,7 тисячам абонентів.

Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Житомирській, Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.