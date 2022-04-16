Міноборони: окупанти хочуть відновити наступ у Миколаївській та Херсонській областях
Російські окупанти відновлюють боєздатність у Миколаївській та Херсонській областях. Планують активізувати бойові дії, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.
"В Миколаївській та Херсонській областях противник продовжує заходи з відновлення боєздатності, намагається поповнити запаси та обладнати позиції. Вочевидь, противник активізує бойові дії та намагатиметься відновити наступ з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. Але наші сили готують адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.
Протягом ночі окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ й населеним пунктам. Обстрілювали з танків й артилерії. Внаслідок атаки були зруйновані об’єкти інфраструктури Кіровоградської та Миколаївської областей.
Втрати ворога за минулу ніч:
- 14 бойового складу;
- 4 одиниці техніки.
"Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря угруповання російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами, рівень загрози ракетних ударів залишається високим", - відзначили в Міноборони.