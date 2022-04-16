МЗС: у Фінляндії не зважатимуть на загрози Росії про вступ до НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто заявив, що на загрози з боку Росії про будь-які «наслідки», які стануть результатом вступу Фінляндії до НАТО, не варто звертати великої уваги. Про це з посиланням на Yle, повідомляє Укрінформ.

«Не новина, що Росія виступає проти розширення НАТО. Ми це знаємо. І не новина, що якщо НАТО розшириться, то Росії доведеться враховувати це у своїх оборонних планах. До цих сигналів з боку Росії слід прислухатися, але нам потрібно ухвалювати самостійні рішення у сфері оборони», – сказав Хаавісто .

За його словами, загрози російській владі не вплинуть на рішення Фінляндії про подання заявки на вступ до НАТО, яке планується ухвалити протягом місяця-півтора, тобто до літніх канікул.

«На розклад впливає питання щодо Швеції. Чи хочемо ми йти в ногу зі Швецією? Чи синхронізуємося ми з нею? Нашу доповідь про зміну ситуації в галузі безпеки активно читають у Швеції, тобто ми з її допомогою вплинули на дискусію у шведському суспільстві», – сказав Хаавісто.

Раніше МIД Росії знову попередив Фінляндію та Швецію про можливі «наслідки» у разі їхнього вступу до НАТО.

Як повідомлялося, після того, як 24 лютого росія вторглася на територію України, більшість виборців та більше сотні депутатів парламенту Фінляндії (із 200) підтримують вступ країни до НАТО.

На території Росії у напрямку кордону з Фінляндією було помічено рух важкого озброєння, включаючи ракетні системи. Такі дані з'явилися через кілька годин після того, як кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО.