У міськраді Маріуполя пояснили, чому зірвалася евакуація мешканців

У міській раді Маріуполя розповіли про зірваний план евакуації населення із міста. Там заявили, що до цього були, зокрема, причетні депутати фракції ОПЗЖ, повідомляє Новое время.

Після 2 березня у місті почалися сильні обстріли з боку російських окупантів.

"Було зупинено весь транспорт і розпочато підготовку автобусів до евакуації людей. Питання організації еваколон постійно тримав під контролем Вадим Бойченко (мер Маріуполя — ред.). Але російська сторона не дала режиму тиші. А потім автобуси розстріляли в депо один за одним" , — заявив директор департаменту транспорту та зв'язку міськради Василь Клат.

За його словами, першого дня евакуації автобуси виїхали, але замість обіцяного режиму тиші були сильні обстріли.

"Постійно зривалася евакуація людей в Україну. Ворог робив усе, щоб змусити думати маріупольців, що їх кинули гинути. В останні дні в депо ми зі співробітниками пересувалися перебіжками, пригинаючись від вибухів і куль, стрибали в оглядові ями, щоби якось ухилитися від уламків» , - згадує Клат.

Він також розповів, що маріупольські депутати фракції ОПЗЖ були причетні до зриву евакуації. Вони допомогли окупантам знищити весь транспорт для порятунку людей.