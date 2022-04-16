Міноборони Естонії: санкції проти Росії поки що дали слабкий ефект

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що санкції проти Росії поки що дали слабкий ефект. Глава відомства додав, що ще залишається можливість посилення обмежень щодо Москви, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інтерв'ю Лаанет газеті Handelsblatt.

"Потрібен час, щоб санкції (проти Росії - ред.) подіяли. Поки що минуло відносно мало часу, і тому ми поки що бачимо слабкий ефект", - сказав Лаанет .

За його словами, ще є можливості посилити санкції щодо Москви. Наприклад, зазначив міністр, запровадити ембарго на російську нафту та газ.

Нагадаємо, напередодні у Росії через санкції припинили випуск нових танків.

Зазначимо, раніше Євросоюз закрив лазівку, через яку в Росію постачалася зброя рядом європейських країн.