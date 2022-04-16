МВС знайшло в банках України 200 мільярдів гривень компаній з РФ і Білорусі

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін відзвітував про роботу правоохоронців із виявлення активів РФ і її вірного союзника – Білорусі, повідомляє РБК-Україна.

Українські правоохоронці виявили значні суми на рахунках російських і білоруських компаній у фінансових установах України. Це кошти орієнтовно 7 тисяч компаній з російськими чи білоруськими власниками.