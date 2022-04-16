Італія із завтрашнього дня закриває порти для російських кораблів

Італія з 17 квітня у рамках європейських санкцій проти Росії закриває порти для російських кораблів. Заборона також поширюється на кораблі, які змінили прапори після 24 лютого. Про це посилаючись на La Repubblica, повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що російські судна, які зараз знаходяться в італійських портах, повинні залишити їх відразу після завершення комерційної діяльності.

Зазначимо, згідно з європейськими санкціями, заборонено приймати російські судна в портах країн-учасниць ЄС.

"Цей захід поширюється також на судна, які змінили свій прапор із російського на будь-який інший після 24 лютого 2022 року", - йдеться у циркулярі .

Водночас, заборона не поширюється на судна, які потребують допомоги або притулку, яким потрібен доступ до портів з міркувань безпеки або які врятували людей у морі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Румунія заборонила кораблям під російським прапором заходити до своїх портів.