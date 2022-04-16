ОВА: окупанти зірвали евакуацію з Лисичанська, відкривши вогонь по центру міста

Російські окупанти зірвали евакуацію з Лисичанська у суботу, 16 квітня, відкривши вогонь по центру міста під час режиму тиші. У цей час місцеві жителі залишилися в підвалах, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Евакуацію було фактично зірвано, бо вдалося вивезти лише одну людину. Втім, убезпечили ще 42 сєвєродончан, 11 рубіжан, 14 кремінян. Шестеро людей виїхали з Попасної" , — написав він у Telegram, додавши, що загалом вдалося врятувати 70 людей.

Також Гайдай розповів, що в новому місці збору по вулиці Щербакова, 1-а на час обстрілів організували сховище та харчування.

Раншіе окупанти РФ обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод — розпочалася пожежа у 5000 кв.м. 9 квітня глава Лисичанської адміністрації закликав жителів міста евакуюватись через посилення обстрілів.