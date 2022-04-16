Зеленський розповів, що робиться і що потрібно для порятунку Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі, але росіяни вимагають від них здатися, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв Володимир Зеленський в інтерв’ю українським онлайн медіа

"Маріуполь. Ситуація дуже складна. Заблоковані наші військові, заблоковані поранені. Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, немає медикаментів. Тим не менше хлопці захищаються. І однієї подяки замало, тому тривають перемовні процеси. Довіри до перемовників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає.

Ми домовлялися, що будуть гуманітарні коридори. Хотіли забрати поранених, наших жінок та дітей, але Росія відмовилась".

Зеленський запевнив, що влада "на зв'язку з хлопцями, що на заблокованому заводі", розмови йдуть "на різних рівнях".

"Вони знають, що виконують найпотужнішу місію на сьогодні. Так ворог їх боїться, що кількість ворога перевищує в шість разів. Кілька кіл блокування Маріуполя є" , – зазначив президент.

За його словами, "азовці" – вже герої, і "ніхто би їм не заборонив зробити певні кроки".

Зеленський додав, що в Маріуполі є велика проблема з людьми, які зникли, бо росяни вивозять людей: "Багато людей зникло, ми не знаємо скільки людей зникло".

"Що може врятувати Маріуполь? Це потужне озброєння, яке треба надати якомога швидше. Друге – це питання перемовин.

Режим припинення вогню дуже потрібен, щоб забрати поранених. Але це залежить від бажання Росії. Вони пропонують нашим людям здатися.