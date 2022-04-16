В Україні створили Благодійний фонд генерала Залужного. Він координуватиме дії українськихта міжнародних волонтерів для ефективного використання ресурсів, згідно з актуальними задачами Збройних сил, повідомляє Новое время.

На сайті фонду йдеться, що його діяльність спрямована на допомогу ЗСУ у придбанні військового обладнання, спорядження, медичних препаратів; розвитку польових госпіталів, польової хірургії та лікуванні поранених бійців. Також він допомагатиме сім'ям загиблих військових, надаватиме правову допомогу, фізичну і психологічну реабілітацію.

Серед цілей вказано такі:

побудова ефективної комунікації між Генштабом ЗСУ та волонтерами для забезпечення актуальних потреб армії;

спрощення логістики забезпечення підрозділів ЗСУ;

залучення додаткових ресурсів для потреб військових.

Наглядову раду фонду очолив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Також туди увійши його заступник Євген Мойсюк та начальник Генштабу Сергій Шаптала.

На сайті можна знайти реквізити для зарахування коштів, перекази можна здійснювати в криптовалюті.

Минулого тижня видання Politico присвятило Залужному матеріал, назвавши його «залізним генералом». Там переконані, що воєнні успіхи стали можливими завдяки сучасному способу ведення бойових дій, а головнокомандувач ЗСУ стане легендарною постаттю в історії України.