Мер: окупанти завдали удару по дитячому садку в Миколаєві
Російські окупанти вранці 16 квітня обстріляли дитячий сад в Миколаєві. Будівля отримала сильні пошкодження, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє мер Миколаєва Олексій Сенкевич.
"Один з наших міських дитячих садків. Російські війська атакували його рано вранці", - написав Сенкевич у своєму Twitter.
За його словами, на території дитсадка не було солдатів і ніяка військова база там не знаходилася. Мер додав, що завдяки щасливому випадку в результаті обстрілу ніхто не постраждав. У дошкільному закладі знаходився тільки охоронець, з ним все в порядку.
Нагадаємо, вчора окупанти завдали удару по Миколаєву касетними боєприпасами. В результаті обстрілу загинули п'ять мирних жителів.