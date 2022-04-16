Мер: окупанти завдали удару по дитячому садку в Миколаєві

Російські окупанти вранці 16 квітня обстріляли дитячий сад в Миколаєві. Будівля отримала сильні пошкодження, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє мер Миколаєва Олексій Сенкевич.

"Один з наших міських дитячих садків. Російські війська атакували його рано вранці" , - написав Сенкевич у своєму Twitter.

За його словами, на території дитсадка не було солдатів і ніяка військова база там не знаходилася. Мер додав, що завдяки щасливому випадку в результаті обстрілу ніхто не постраждав. У дошкільному закладі знаходився тільки охоронець, з ним все в порядку.

One of our city kindergartens. Russian troops attacked it early in the morning. There were no soldiers. There wasn’t any military base. Fortunately, there was only a guard, he is ok. pic.twitter.com/uL6ckjyMtD — Alex Senkevich (@senkevich_alex) April 16, 2022

Нагадаємо, вчора окупанти завдали удару по Миколаєву касетними боєприпасами. В результаті обстрілу загинули п'ять мирних жителів.