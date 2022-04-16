Зеленський назвав країни, які можуть стати гарантами безпеки України

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють Великобританія, США, Італія та Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає, повідомляє Українська правда.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю українським онлайн-медіа.

"На сьогодні тих, хто демонструє, що вони готові, – підписантів у нас поки що немає, але є демонстрація – від Джонсона, від Британії, від США, від Італії, від Туреччини. Я думаю, окремо буде від Євросоюзу.

Я говорив окремо з Урсулою (президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – УП), окремо із Шарлем Мішелем (глава Європейської Ради Шарль Мішель – УП), Франція, Німеччина.

Ми перше коло розмови робитимемо у такому форматі на п'ятьох (Британія, США, Німеччина, Франція, Польща). Потім будуть приєднані інші країни.

Поки що з інших я не отримав підтвердження. Але там складні питання, що ми хочемо і готові нам надати.

Зеленський вважає, що Україна не матиме проблеми зі зброєю чи санкціями проти країни-агресора, але будуть питання з військовою компонентою.

Раніше Зеленський констатував, що різні країни готові надати різні гарантії та допомогу Україні, а також вирішити всі питання з Росією одним "пакетом" домовленостей не вдасться.