Суд відправив Медведчука під арешт без можливості внесення застави

Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку — арешт без можливості внесення застави, повідомляє Новое время.

Таким рішенням суддя задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань. Ще в березні цей суд обрав Медведчуку такий самий запобіжний захід — у вигляді утримання під вартою. Однак оскільки підозрюваного розшукували, запобіжний захід обрали заочно.

15 квітня генпрокурор України Ірина Венедиктова заявила, що Медведчук має отримати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою після втечі з-під домашнього арешту.

Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, 27 лютого втік із-під домашнього арешту.

Співробітники СБУ затримали політика 12 квітня, коли він, за даними правоохоронців, намагався залишити країну, переодягнувшись у військову форму.