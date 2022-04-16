ДТЕК: енергетики повернуть світло всім споживачам Київської області до 1 червня

Компанія ДТЕК завершить ремонти зруйнованих окупантами електромереж і відновить електропостачання всім жителям Київської області до 1 червня, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться на сайтi ДТЕК.

"Станом на сьогодні в Київській області пошкоджено 1600 км ліній електропередачі. ДТЕК об’єднав всі ресурси і можливості та спрямував їх на те, щоб вже 1 червня всі мешканці області були зі світлом" , - сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час робочої поїздки по Київській області 16 квітня.

Для прискорення відновлюваних робіт, компанії залучила додаткові аварійно-ремонтні бригади з Дніпропетровщини та Одещини.

За словами Тімченко, задача компанії - максимально швидко повернути електроенергію жителям Київщини, тому зараз світло підключають за тимчасовими схемами, після чого ДТЕК розпочне відновлення електропостачання за постійною схемою, що вимагатиме більше часу та фінансових ресурсів.

За останню добу електромонтери компанії відновили електропостачання для 47 338 родин у 27 містах та селах Київської області і наразі ведуться роботи ще у 30 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

Нагадаємо, в Ірпіні енергетикам ДТЕК вдалося відновити роботу ключової підстанції, яка забезпечувала світлом більшу частину міста.

Також енергетики відновили електропостачання в Бучі - зокрема центральної лікарні міста, а також повернули електроенергію до резервуарів чистої води та станції пожежної служби.