Французька компанія L'Occitane закриває всі свої магазини у Росії

Французька косметична мережа L'Occitane закриває всі свої магазини у Росії, а також зупиняє роботу сайту через вторгнення РФ до України, повідомляє Корреспондент.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що останніми тижнями компанія скоротила бізнес-операції в Росії і призупинила інвестиції.

"З огляду на величезні людські страждання внаслідок ескалації в Україні та захисту співробітників у всьому світі від потенційної суспільної агресії, ми вирішили закрити власні магазини та веб-сайти електронної комерції в Росії", - йдеться у повідомленні компанії .

Нагадаємо, американська компанія, розробник та виробник електронних пристроїв та комп'ютерних компонентів Intel заявила про припинення своєї роботи в Росії.

Зазначимо, що Росію залишили понад 600 великих іноземних компаній через війну, розв'язану проти України.