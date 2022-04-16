ДПСУ: сотні тисяч українців у квітні повернулися до країни

Держприкордонслужба фіксує збільшення пасажиропотоку, в Україну з початку квітня в'їхали близько 400 тисяч осіб, серед яких є і раніше евакуйовані громадяни, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.

За заними ДПСУ, з 2 по 15 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули більше 900 тисяч осіб, з них в Україну в'їхали близько 400 тисяч людей, виїхали – понад 500 тисяч осіб.

"Збільшення пасажиро-транспортного потоку здебільшого пов’язане з поверненням в Україну на Великодні свята тих, хто працює або навчається за кордоном. Також відмічається повернення раніше евакуйованих українців з метою відвідування родичів та своїх домівок".