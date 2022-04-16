Зеленський провів розмову з Джонсоном: обговорили останні домовленості

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 16 квітня, мав розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Вони обговорили домовленості, досягнуті після останньої зустрічі лідерів у Києві, повідомляє Новое время.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки для України" , — заявив президент.

Продовжив діалог з Прем'єр-міністром ???????? @BorisJohnson. Обговорили домовленості, досягнуті під час його нещодавнього візиту, насамперед щодо оборонної та макрофінансової підтримки. Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Маріуполі. Працюємо над гарантіями безпеки для ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2022

Раніше РФ заборонила в'їзд Джонсону і низці високопосадовців Британії через «ворожу» позицію щодо війни в Україні. Після цього у коментарі The Guardian речник уряду Британії заявив, що Лондон залишається рішучими у своїй підтримці України, разом з міжнародними партнерами засуджують дії російського уряду та закликають Кремль припинити війну.

9 квітня Джонсон приїхав до Києва з неанонсованим візитом, де зустрівся із Зеленським. Він заявив, що Лондон готує новий пакет фінансової та військової допомоги. Зокрема, Джонсон пообіцяв надати Україні 120 броньованих машин і нові протикорабельні ракетні системи.