Повернися живим: ЗСУ завдали удару по складу російських окупантів у Токмаку

У Токмаку Запорізької області Збройні сили України вдарили по російських військовослужбовцях, які розвантажували боєприпаси. Ніхто з окупантів не вижив, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Фонд допомоги армії "Повернись живим".

"Невідомі патріоти успішно скоригували вогонь по окупантах у Токмаку в Запорізькій області. Весь особовий склад росіян, які розвантажували 10 вагонів з боєприпасами, ліквідовано" , — йдеться у публікації.

Кількість загиблих росіян не уточнюється. Інформацію про удар по Токмаку у Міноборони поки що не коментували.