Повернися живим: ЗСУ завдали удару по складу російських окупантів у Токмаку
У Токмаку Запорізької області Збройні сили України вдарили по російських військовослужбовцях, які розвантажували боєприпаси. Ніхто з окупантів не вижив, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє Фонд допомоги армії "Повернись живим".
"Невідомі патріоти успішно скоригували вогонь по окупантах у Токмаку в Запорізькій області. Весь особовий склад росіян, які розвантажували 10 вагонів з боєприпасами, ліквідовано", — йдеться у публікації.
Кількість загиблих росіян не уточнюється. Інформацію про удар по Токмаку у Міноборони поки що не коментували.