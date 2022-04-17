МВД: під Харковом при розмінуванні російського боєприпасу загинули 3 рятувальники

Під Харковом при розмінуванні російського касетного боєприпасу стався вибух, в результаті чого загинули троє саперів-рятувальників, у тому числі командир частини з піротехнічних робіт, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Трагічний випадок біля Харкова стався в суботу ввечері.

"При розмінуванні загинули три рятувальники... Четверо тяжкопоранених. Зокрема, загинув командир частини піротехніки" , - сказав чиновник.

Глава МВС уточнив, що під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу.

"Є боєприпаси, до яких навіть фахівці обережні ставляться, і навіть у цих випадках трапляються дуже трагічні речі" , - зазначив Монастирський.

Він закликає українців в жодному разі не чіпати боєприпаси, міни, розтяжки, а одразу викликати фахівців.