МВД: під Харковом при розмінуванні російського боєприпасу загинули 3 рятувальники
Під Харковом при розмінуванні російського касетного боєприпасу стався вибух, в результаті чого загинули троє саперів-рятувальників, у тому числі командир частини з піротехнічних робіт, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Трагічний випадок біля Харкова стався в суботу ввечері.
"При розмінуванні загинули три рятувальники... Четверо тяжкопоранених. Зокрема, загинув командир частини піротехніки", - сказав чиновник.
Глава МВС уточнив, що під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу.
"Є боєприпаси, до яких навіть фахівці обережні ставляться, і навіть у цих випадках трапляються дуже трагічні речі", - зазначив Монастирський.
Він закликає українців в жодному разі не чіпати боєприпаси, міни, розтяжки, а одразу викликати фахівців.