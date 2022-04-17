"Укрпошта" веде переговори з окупантами про повернення викрадених 3 млн гривень

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що Україна веде переговори з російськими окупантами в Мелітополі про повернення викрадених ними майже 3 млн грн з відділення АТ "Укрпошта". Гроші призначалися для видачі пенсій, соціальних виплат і заробітних плат, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив генеральний директор АТ "Укрпошта" в ефірі національного телемарафону.

"Ведемо переговори з окупантами, щоб повернути ці кошти. У попередньому місяці ми виплатили 95% пенсій в Мелітополі, і буде робити все, щоб і в цьому місяці було так само" , – сказав Смілянський в ефірі національного телемарафону.

5 квітня військовослужбовці Збройних сил РФ в окупованому Мелітополі викрали з відділення АТ "Укрпошта" майже 3 млн грн. За даним фактом розпочато кримінальне провадження про порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.