Генштаб: окупанти можуть готуватися до морської операції у Маріуполі

Російські окупанти проводили штурмові дії в районі морського порту Маріуполя та можуть готуватися до десантної морської операції, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 17 квітня.

На Слобожанському напрямку змін в складі та положенні сил військових РФ не фіксують. Окупанти продовжують часткове блокування Харкова та обстріли його житлових районів.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполю.

"Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється" , — заявили в Генштабі.

На Сіверському напрямку зберігається імовірність ракетних ударів та артилерійських обстрілів з території Росії по Чернігівській та Сумській областях. На Південнобузькому — основні зусилля окупанти зосереджують на утриманні зайнятих позицій. За наявною інформацією, у невизнаному Придністровʼї за участі ФСБ РФ провели первірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій.

На Волинському і Поліському напрямках окупанти активних дій не проводили

У Генштабі розповіли, що триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей.Ті підрозділи РФ, які вже перебувають в Україні, мають суттєві проблеми із забезпеченням, проте змогли накопичити значні запаси боєприпасів.