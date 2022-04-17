Україну накриє затяжними дощами і холодом – прогноз погоди

Погода в Україні найближчими днями не порадує теплом і сонцем. У більшості областей країни синоптики прогнозують сильні дощі, низьку температуру повітря, а місцями навіть морози, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

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У неділю дощі пройдуть у всіх областях України, в західній частині та на півночі – дощ з мокрим снігом. По всіх областях очікується сильний штормовий вітер.

Нічна температура знизиться. На заході від -1 до -3 градусів, на півночі, в центрі та південній частині очікується від +3 до +6 градусів, на сході від +6 до +8 градусів.

Вдень у західних, центральних областях та на півночі від +5 до +8 градусів. На півдні + 6 +10, тільки в Херсоні до + 15 градусів. На сході в більшості областей + 6 +10 градусів, в Донецькій і Луганській областях +13 + 16 градусів.

У Києві 17 квітня вночі пройде мокрий сніг, вдень йтиме дощ. Вночі + 1 +3 градуси, вдень +5 + 7 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 17 квітня

18 квітня погодна ситуація не зміниться, а місцями стане навіть гірше. У західних областях вночі пройде сніг, вдень практично скрізь пройде дощ, місцями сильний. Очікується штормовий вітер.

Вночі у західних областях від -1 до -3 градусів, у центрі та на півночі від +2 до +5 градусів, у південній частині +4 +6 градусів, на сході +6 +9 градусів.

Вдень на півночі, в західних областях і в центрі від +5 до +8 градусів. У південній частині + 9 + 12 градусів. На сході від + 8 до + 15 градусів.

У Києві 18 квітня вночі очікується мокрий сніг з дощем, вдень – сильний дощ. Температура повітря в столиці вночі + 2 +4 градуси, вдень +6 + 8 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 18 квітня

У вівторок, 19 квітня, до дощів додадуться грози в багатьох областях країни. Невелике підвищення температури варто очікувати після 20-21 квітня. Однак синоптики прогнозують дощі у всіх регіонах країни.