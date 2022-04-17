Розвідка Британії: кінцева мета Росії в Україні не змінилася

Оперативний фокус російського вторгнення змістився на схід України, однак кінцева мета Росії залишається незмінною, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому в неділю вранці.

Російські сили продовжують перекидати бойову та допоміжну техніку з Білорусі на схід України. Сюди входять локації неподалік Харкова та Сєверодонецька, зазначають у британській розвідці.

Російська артилерія продовжує завдавати ударів по українських позиціях на сході країни, де Росія планує відновити свою наступальну діяльність.

Водночас, хоча оперативний фокус Росії змістився на схід України, кінцева мета Росії залишається незмінною.