У Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлені втрати військ РФ

У Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлені втрати військ РФ
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У Генштабі ЗСУ оприлюднили дані про загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого по 17 квітня, повідомляє Новое время.

Втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 20300 осіб,
  • танків — 773 од,
  • бойових броньованих машин — 2002 од,
  • артилерійських систем — 376 од,
  • РСЗВ — 127 од,
  • засобів ППО — 66 од,
  • літаків — 165 од,
  • гелікоптерів — 146 од,
  • автомобільної техніки — 1471 од,
  • кораблів / катерів — 8 од,
  • цистерн з ПММ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 148,
  • спеціальної техніки — 27,
  • пускових установок ОТРК/ТРК — 4.
"Дані уточнюються", — зазначили в Генштабі.

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