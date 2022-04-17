У Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлені втрати військ РФ
У Генштабі ЗСУ оприлюднили дані про загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого по 17 квітня, повідомляє Новое время.
Втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу — близько 20300 осіб,
- танків — 773 од,
- бойових броньованих машин — 2002 од,
- артилерійських систем — 376 од,
- РСЗВ — 127 од,
- засобів ППО — 66 од,
- літаків — 165 од,
- гелікоптерів — 146 од,
- автомобільної техніки — 1471 од,
- кораблів / катерів — 8 од,
- цистерн з ПММ — 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 148,
- спеціальної техніки — 27,
- пускових установок ОТРК/ТРК — 4.
"Дані уточнюються", — зазначили в Генштабі.