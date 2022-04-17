У Генштабі ЗСУ оприлюднили оновлені втрати військ РФ

У Генштабі ЗСУ оприлюднили дані про загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого по 17 квітня, повідомляє Новое время.

Втрати противника орієнтовно склали:

особового складу — близько 20300 осіб,

танків — 773 од,

бойових броньованих машин — 2002 од,

артилерійських систем — 376 од,

РСЗВ — 127 од,

засобів ППО — 66 од,

літаків — 165 од,

гелікоптерів — 146 од,

автомобільної техніки — 1471 од,

кораблів / катерів — 8 од,

цистерн з ПММ — 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 148,

спеціальної техніки — 27,

пускових установок ОТРК/ТРК — 4.