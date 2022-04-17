У США випустили монету, присвячену Зеленському і Україні

Сувенірний магазин Білого дому презентував пам'ятну монету, присвячену історичному зверненню Володимира Зеленського до Конгресу США 16 березня 2022 року, повідомляє УНІАН.

Монету з зображенням президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена, а також з моментом виступу Зеленського в Конгресі, випустили в рамках серії "Історичні моменти". На монеті також відбито цитату з виступу президент України: "Світовий лідер - лідер миру".

В описі зазначено, що Зеленський "викликав захоплення законодавців з обох боків тим, що зробив більше для захисту своєї країни та народу від жорстокої агресії Росії".

"Це був напрочуд прямий заклик до дії з боку лідера воєнного часу, який доводить, що допомога Україні є моральним імперативом для країни, яка позиціонує себе як маяк свободи та демократії для всього світу. ... Це було екстраординарне віртуальне звернення до найбільшої у світі військової та фінансової держави" , - йдеться в описі монети.

Вартість такої монети - 100 доларів. Прибуток від продажу монети буде повністю спрямований на гуманітарну допомогу українському народу.