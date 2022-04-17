Верещук: домовитися про евакуацію на сьогодні не вдалося

Українській владі не вдалося домовитися з російськими військовими про припинення вогню для евакуації на 17 квітня, водночас вона просить гумкоридорів для евакуації з Маріуполя мирних жителів та поранених військовослужбовців, повідомляє Українська правда.

Про це заявила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

"Станом на сьогоднішній ранок, 17 квітня, нам не вдалось домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори. Ми докладаємо усіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знов запрацювали якнайшвидше" , – заявила вона.

Верещук також згадала про Маріуполь:

Вкотре вимагаємо відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей. Також через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових".