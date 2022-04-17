Кiм: бойовики ОРДЛО влаштували перестрілку з росіянами в Новій Каховці

В окупованій Новій Каховці (Херсонська область) бойовики з окремих районів Донецької та Луганської областей влаштували перестрілку з російськими військовими. Інцидент стався вчора, 16 квітня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Вчора в Новій Каховці пристойна перестрілка була між ОРДЛО і російськими військовими або Росгвардією, точно не знаю. Навіть не знаю, за кого вболівати в цій ситуації. Начебто ОРДЛО якось і нашими були колись" , - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Новій Каховці вже почали друкувати бюлетені для так званого референдуму про створення "Херсонської народної республіки". За даними української сторони, його проведення планується на першу декаду травня.