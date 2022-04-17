Маркарова: погрози РФ не змінять позиції США щодо надання зброї Україні

США залишаються непохитними в підтримці України попри всі демарші й дипломатичні ноти росії, яка погрожує "непередбачуваними наслідками" за постачання важкої зброї й техніки ЗСУ, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова.

"Позиція Сполучених Штатів залишається незмінною. Вона була такою до війни" , - підкреслила посол на прохання прокоментувати, чи вплинув останній дипломатичний демарш Росії на процес поставок оборонної допомоги США в Україну.

Маркарова наголосила, що США й Україна є стратегічними партнерами та друзями.

"І ми чуємо постійно, незалежно від того, яка брехлива комунікація не виходила б із кремля, які б залякування не лунали чи то в нотах, чи в прямих заявах, Сполучені Штати дуже чітко й публічно говорять, що вони – з Україною, підтримують нас у нашій боротьбі за власні життя, за демократію й суверенітет" , - наголосила Маркарова.

За її словами, ця підтримка висловлюється не лише на словах, а й реалізується в конкретних формах. Це і постачання зброї та іншої оборонної допомоги; і забезпечення фінансової, енергетичної та іншої підтримки; а також введення санкцій.

"Ми дуже очікуємо, що найближчим часом ми почуємо про нові пакети санкцій" , - зауважила дипломат.

Крім того, вона підтвердила, що поставки зброї в Україну зі США відбуваються щодня. У цьому зв’язку вона наголосила, що Україна воює з ворогом, який в десятки разів перебільшує її фізично.