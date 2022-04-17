ЄС виділяє ще 50 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

ЄС виділяє ще 50 мільйонів євро гуманітарного фінансування на підтримку людей, які постраждали від війни проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила прес-служба Ради ЄС у неділю.

45 мільйонів євро передбачено на гуманітарні проекти в Україні та 5 мільйонів євро – у Молдові.

Таким чином, загальний обсяг фінансування гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на війну сягає 143 мільйонів євро.

Це фінансування є частиною пакету підтримки у розмірі 1 млрд євро, який Європейська комісія пообіцяла на глобальному заході минулого тижня.

Нове фінансування має задовольнити насущні гуманітарні потреби шляхом надання невідкладної медичної допомоги, доступу до безпечної питної води та гігієни, притулку та захисту, грошової допомоги та підтримки проти ґендерного насильства.