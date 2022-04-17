Держприкордонслужба: на Харківщині знищили колону російських морпіхів
На Харківському напрямку українські воїни десантно-штурмових військ завдали потужні удари по російських окупантах, повідомляє УНІАН.
Як повідомляє Держприкордонслужба, на Слобожанському напрямку ЗСУ знищили колону морпіхів РФ.
"На Харківському напрямку воїни десантно-штурмових військ завдали потужні удари по противнику та знищили 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки", – йдеться у повідомленні.
Мова йде про знищення ворожих БМП та БТР, а також колону підрозділів морської піхоти російських окупантів.
Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили велику колону ворожої техніки та живої сили, які прямували у бік Ізюма.