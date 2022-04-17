Мерія: заради відео кадировці обстріляли вже окуповані райони Маріуполя

Тік-токери Кадирова зняли ще одне відео – обстріляли з танка вже окуповані росіянами райони Маріуполя, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

"Якщо ви думаєте, що тік-ток військо "кадировців" воює лише автоматами з пустими вікнами, то це не так. Новий рівень - підігнати танк і розстрілювати багатоповерхівки в районі, який вже окупований.

На відео частина Лівобережного району, що найближча до Східного. Постріли в бік будинків, де немає наших захисників не менш 20 днів".